В Самаре проходит благотворительная акция «День белого цветка»

САМАРА, 7 июн — РИА Новости. Благотворительная акция «День белого цветка» началась в Струковском саду в Самаре, собранные во время мероприятия средства пойдут на поддержку участникам СВО, передает корреспондент РИА Новости.
Акция «День белого цветка» стала частью мероприятий федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут», к которому присоединится Самарская область.
Мероприятие открыл молебен в самарском Струковском саду. В рамках акции организовали благотворительную ярмарку местных производителей, разнообразные мастер-классы от образовательных учреждений региона, а также выступления творческих коллективов. Собранные на благотворительной акции средства пойдут на поддержку семей участников специальной военной операции, находящихся в трудной жизненной ситуации. Жители и гости города смогут посетить все активности до 18.00 (17.00 мск).
В акции «День Белого цветка» приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», создатель и куратор проекта «Императорский маршрут» Анна Громова.
«Эта такая добрая традиция. Если кто-то даже сразу не включается, то потом чувствует, какая огромная радость и польза от этого большого народного праздника, проявления народной любви», — сказала Громова журналистам.
«День Белого Цветка» пришел в Россию после присоединения нашей страны к международной Лиге борьбы с туберкулезом. Символом борьбы с заболеванием стала белая ромашка. Впервые «День белого цветка» в России провели в 1911 году. Участники акции собирали деньги на обустройство и содержание лечебных заведений для легочных больных. В наши дни Благотворительная акция «проходит в 40 городах и 32 регионах России. Один из инициаторов возрождения акции — фонд “Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество”.