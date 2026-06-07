В Волгограде врачи спасли разбившегося на квадроцикле мужчину

Сейчас мужчину перевели в отделение сосудистой хирургии. Он в стабильном состоянии, его жизни больше ничего не угрожает. Если он будет помнить, что квадроцикл — техника повышенной опасности, и садиться на него нужно в защитной экипировке, и обладая навыками управления. Врачи отмечают, что падения и опрокидывания квадроциклов нередко приводят к тяжелым травмам.