Музей Арктики и Антарктики может разместиться в новом зоопарке в Петербурге

В Приморском районе Петербурга на участке 85,6 га построят научно-просветительский зоокомплекс. Соглашение о намерениях подписали на ПМЭФ-2026 в присутствии губернатора Беглова. Проект реализуют в формате ГЧП, он может включить Музей Арктики и Антарктики, а также тематические зоны — от саванны до тайги. Посещаемость прогнозируют до 3,5 млн человек в год, сообщает «Деловой Петербург».