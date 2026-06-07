В краеведческом музее города Рассказово Тамбовской области обновили залы

«Получение государственной поддержки — очень важный этап в развитии нашего краеведческого музея. Новые возможности, которые мы получим с обновлением технического оснащения, помогут не только привлечь больше посетителей, но и предложить им более интерактивные и познавательные форматы знакомства с историей и природой родного края», — рассказала директор учреждения Светлана Плашенко.