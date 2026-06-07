В краеведческом музее города Рассказово Тамбовской области обновили залы

Модернизацию выставочных залов провели в краеведческом музее Рассказова Тамбовской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.
В музее обновили военный зал. К работе над новыми витринами привлекли профильных специалистов по дизайну из Санкт-Петербурга. Также модернизировали зал природы. На данный момент идет наполнение экспозиций обоих обновленных помещений.
«Получение государственной поддержки — очень важный этап в развитии нашего краеведческого музея. Новые возможности, которые мы получим с обновлением технического оснащения, помогут не только привлечь больше посетителей, но и предложить им более интерактивные и познавательные форматы знакомства с историей и природой родного края», — рассказала директор учреждения Светлана Плашенко.
Отметим, реализация национального проекта «Семья» в Тамбовской области открывает новые перспективы для модернизации учреждений культуры. Они получают возможность обновлять экспозиции, внедрять цифровые технологии и разрабатывать специальные программы для семейной аудитории.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.