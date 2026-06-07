Медики спасли волгоградца с разрывом ягодичной артерии

— Врачи оперативно выполнили компьютерную томографию с ангиографией, которая выявила гигантскую ложную аневризму ягодичной артерии. После консультации с заведующим отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Легким Андреем Владимировичем было принято решение о выполнении высокотехнологичной операции по эмболизации поврежденной артерии, которая выполняется под местной анестезией через прокол в руке, — сообщили в комитете здравоохранения региона.