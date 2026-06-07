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Медики спасли волгоградца с разрывом ягодичной артерии

В Волгограде медработники больницы № 25 спасли жизнь 40-летнему мужчине, пострадавшему в ДТП. Пациент неудачно.

В Волгограде медработники больницы № 25 спасли жизнь 40-летнему мужчине, пострадавшему в ДТП. Пациент неудачно упал с квадроцикла и был доставлен в реанимацию.

— Врачи оперативно выполнили компьютерную томографию с ангиографией, которая выявила гигантскую ложную аневризму ягодичной артерии. После консультации с заведующим отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Легким Андреем Владимировичем было принято решение о выполнении высокотехнологичной операции по эмболизации поврежденной артерии, которая выполняется под местной анестезией через прокол в руке, — сообщили в комитете здравоохранения региона.

Ювелирная точность в сочетании с современными технологиями позволили безболезненно купировать повреждение. Сейчас пострадавший уже переведён в отделение сосудистой хирургии. Угрозы для жизни нет. Медики отмечают положительную динамику состояния мужчины.

Фото: облкомздрав.