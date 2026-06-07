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Жители Сальска пожаловались губернатору на отсутствие связи и интернета

Уже две недели жительница Сальска не может дозвониться по мобильному телефону ни родным, ни в «скорую».

Источник: Комсомольская правда

Жители Сальска пожаловались на двухнедельное отсутствие мобильной связи и интернета. Об этом они написали губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю в соцсетях. Люди жалуются, что даже «белые списки» не помогают. Дозвониться до родных или вызвать скорую помощь невозможно.

— Ни ночью, ни днем нет надежды на то, что ты дозвонишься своим родным. Мобильный интернет лежит и не работает. Я не могу позвонить своей маме, у которой нет интернета через провайдера, а только мобильный, — написала сальчанка главе региона. — Все, кто выезжает из Сальска, говорят о том, что за его пределами связь прекрасно работает.

Напомним, ранее в правительстве региона ситуацию объяснили мерами безопасности.

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