Жители Сальска пожаловались губернатору на отсутствие связи и интернета

Жители Сальска пожаловались на двухнедельное отсутствие мобильной связи и интернета. Об этом они написали губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю в соцсетях. Люди жалуются, что даже «белые списки» не помогают. Дозвониться до родных или вызвать скорую помощь невозможно.
— Ни ночью, ни днем нет надежды на то, что ты дозвонишься своим родным. Мобильный интернет лежит и не работает. Я не могу позвонить своей маме, у которой нет интернета через провайдера, а только мобильный, — написала сальчанка главе региона. — Все, кто выезжает из Сальска, говорят о том, что за его пределами связь прекрасно работает.
Напомним, ранее в правительстве региона ситуацию объяснили мерами безопасности.
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