Жители Сальска пожаловались губернатору на отсутствие связи и интернета

— Ни ночью, ни днем нет надежды на то, что ты дозвонишься своим родным. Мобильный интернет лежит и не работает. Я не могу позвонить своей маме, у которой нет интернета через провайдера, а только мобильный, — написала сальчанка главе региона. — Все, кто выезжает из Сальска, говорят о том, что за его пределами связь прекрасно работает.