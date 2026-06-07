Платки, хор и новый князь на площади: как патриарх Кирилл освящал памятник Владимиру в Калининграде

Воскресным утром в кафедральном соборе Христа Спасителя прошла Божественная литургия. После службы патриарх Московский и всея Руси Кирилл вышел на Соборную площадь и освятил новый памятник святому благоверному князю Владимиру. За церемонией следили десятки глаз: одни устроились на ступенях у храма, другие наблюдали из-за ограждений. Как это было — в фоторепортаже «Клопс».