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Платки, хор и новый князь на площади: как патриарх Кирилл освящал памятник Владимиру в Калининграде

У храма Христа Спасителя собрались прихожане, духовенство и воспитанники православной гимназии.

Источник: Клопс.ru

Воскресным утром в кафедральном соборе Христа Спасителя прошла Божественная литургия. После службы патриарх Московский и всея Руси Кирилл вышел на Соборную площадь и освятил новый памятник святому благоверному князю Владимиру. За церемонией следили десятки глаз: одни устроились на ступенях у храма, другие наблюдали из-за ограждений. Как это было — в фоторепортаже «Клопс».

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