В Обнинске Калужской области открыли выставку к 70-летию города

Открытие выставки «Нина Посядо и Дмитрий Терехов. Образы творчества» к 70-летию города Обнинска Калужской области состоялось 6 июня, сообщили в местной администрации. Экспозицию, организованную в выставочном зале Музея истории города, можно посетить до 26 июля, в том числе по Пушкинской карте, реализующейся при поддержке нацпроекта «Семья».
На выставке представлена одна из ранних работ Д. Терехова «Дом в Покровском-Стрешневе». Особое место среди произведений художника занимают работы, посвященные А. С. Пушкину, композиторам и музыкантам С. С. Прокофьеву, С. Т. Рихтеру, А. И. Хачатуряну, Ф. П. Шуберту, В. А. Моцарту. Так, на выставке представлены портреты пианиста Святослава Рихтера с текстовыми фрагментами из книги «Рихтер и его время. Записки художника». Кроме того, в экспозицию вошли работы, посвященные евангельской теме.
Также посетители выставки увидят работы члена Союза художников СССР и России, художника и супруги Д. Терехова Нины Посядо, например, портретные изображения Вивальди, Генделя, Пушкина, Чехова, Блока, Цветаевой, Ахматовой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.