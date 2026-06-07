В Обнинске Калужской области открыли выставку к 70-летию города

На выставке представлена одна из ранних работ Д. Терехова «Дом в Покровском-Стрешневе». Особое место среди произведений художника занимают работы, посвященные А. С. Пушкину, композиторам и музыкантам С. С. Прокофьеву, С. Т. Рихтеру, А. И. Хачатуряну, Ф. П. Шуберту, В. А. Моцарту. Так, на выставке представлены портреты пианиста Святослава Рихтера с текстовыми фрагментами из книги «Рихтер и его время. Записки художника». Кроме того, в экспозицию вошли работы, посвященные евангельской теме.