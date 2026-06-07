Останетесь врагами! Что запрещено на Карпа Карполова, 8 июня 2026 года

Так что 8 июня — день, чтобы задуматься о двух вещах. Во-первых: как редко мы думаем об океане, когда пьём воду из-под крана. И во-вторых: как редко мы говорим «спасибо» тому, кто моет эту посуду. Сегодня — повод исправить оба упущения. Планета и семья — это наш общий дом. Просто масштаб разный. Но и там и там нужна забота. И там и там — тихий подвиг, который мы привыкли не замечать.