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Парки и скверы Симферополя обработают против клещей

Работы проведут в ночное время.

Источник: Комсомольская правда

К противоклещевой обработке приступили в парках и скверах Симферополя. Сегодня ночью подрядная организация проведет работы на территории сквера им. 50-летия СССР и в парке им. Шевченко, сообщили в МБУК «Парки столицы».

Затем акарицидную обработку осуществят в скверах Тренева, Республики, Высоцкого, Ленина, парке Гагарина и Детском парке.

— Для удобства и безопасности посетителей работы ведутся в ночное время, — уточнили в компании.

Траву и землю в общественных пространствах опрыскивают веществом, которое не оказывает токсического воздействия на людей и животных, заверили в МБУК «Парки столицы». Эффективность обработки проверят через четыре дня.