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Патриарх Кирилл освятил памятника князю Владимиру в Калининграде

Торжественная церемония открытия монумента в центре города прошла 7 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на площади перед Кафедральным собором Христа Спасителя 7 июня прошла церемония освящения нового памятника святому князю Владимиру.

Чин освящения совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, а глава РПЦ, выступая, сказал о важности 80-летия области для всей страны.

Монумент, ставший подарком Святейшего Патриарха Кирилла жителям региона в честь 80-летия области, изготовлен из бронзы. Проект установки памятника был одобрен Советом по культуре при губернаторе Калининградской области в апреле 2026 года. Высота фигуры князя Владимира составляет 8,7 метра, гранитного постамента — 2,8 метра. Автором скульптуры выступил член Союза архитекторов России Кирилл Чижов.

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