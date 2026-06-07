Начало Петрова поста: что категорически нельзя делать 8 июня 2026

Что такое Петров пост
В православной традиции существует летний многодневный пост — Петров пост, который установлен в честь святых апостолов Петра и Павла. Сроки проведения поста не фиксированы и варьируются в зависимости от дат празднования Пасхи и Троицы. Начало поста приходится на неделю после Троицы (то есть на 57-й день после Пасхи), а завершается он 11 июля — накануне Дня памяти Петра и Павла. В 2026 году продолжительность Петрова поста составит 34 дня.
Что можно есть в первый день Петрова поста
В первый день Петрова поста допускается употребление горячих блюд, однако без добавления масла. Следует воздержаться от мясных и молочных продуктов. Употребление рыбы станет возможным со вторника, 9 июня.
Необходимо учитывать, что степень строгости поста определяется индивидуально. Прежде чем приступить к посту, рекомендуется проконсультироваться с духовным наставником относительно подходящей меры воздержания.
От соблюдения строгих правил поста могут быть освобождены следующие категории лиц: беременные и кормящие женщины, дети, пожилые люди, лица, занятые тяжелым физическим трудом, а также специалисты, чья работа требует высокой концентрации внимания (например, пилоты, водители, медицинские работники), и люди, страдающие острыми или хроническими заболеваниями.
Какие службы проходят в церкви в первый день Петрова поста
В первый день Петрова поста богослужебный порядок в целом соответствует обычному уставу, однако имеет ряд отличительных черт. Так, проводятся службы, которые включают в себя земные поклоны. По своему чину богослужение в Петров пост схоже с богослужением в Великий пост.
В храмах в этот период исполняются тропари и кондаки, воспевающие апостолов Петра и Павла. Также читаются соответствующие отрывки из Апостола и Евангелия, повествующие об их жизни, проповеднической деятельности и мученическом подвиге.
Что касается Литургии, то в первый день поста она обычно совершается, однако ее проведение не предусмотрено в случае аллилуйной службы, когда вместо «Господи, помилуй» поется «Аллилуйя».
Что можно делать в первый день Петрова поста
В начале Петрова поста верующим рекомендуется посетить храм, принять участие в богослужении и уделить время молитве и изучению Священного Писания.
Важно поддерживать гармоничные отношения с близкими и проводить время с семьей в атмосфере мира и радости. При этом не запрещается заниматься повседневными делами и работать, например, на огороде.
Что нельзя делать 8 июня
В первый день Петрова поста, согласно народным поверьям и церковным правилам, следует воздержаться от ряда действий. Не рекомендуется посещать парикмахера и стричься, так как это может привести к потере удачи. Также не стоит давать деньги в долг — считалось, что это может стать причиной финансовых трудностей в течение всего следующего года.
Следует избегать занятий рукоделием, таких как шитье, вышивка и вязание, поскольку, согласно народным представлениям, это может «зашить» удачу. Кроме того, в этот период не принято участвовать в развлечениях и шумных застольях — пост подразумевает воздержание от излишеств.
Важно сохранять душевное равновесие: не допускать проявлений злости, ссор, использования нецензурной лексики, уныния и раздражения. В дни поста также не проводятся венчания — это запрещено церковным уставом.
Приметы 8 июня
- Нельзя давать деньги в долг. По поверьям, это могло привести к финансовым потерям на весь год.
- Не подметать и не мыть полы после заката. По народным поверьям, так можно вымести из дома домового, который защищает достаток.
- Нельзя ссориться и ругаться. Конфликты в этот день могут привести к череде неудач.
- Нельзя бегать. Наши предки верили, что можно «убежать» от своего счастья и удачи.
- Нельзя лениться. Безделье в этот день могло привести к тому, что удача и возможности просто пройдут мимо.
- Нельзя смеяться над чужими промахами. Наши предки верили, что это могло обернуться финансовыми потерями.