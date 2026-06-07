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Начало Петрова поста: что категорически нельзя делать 8 июня 2026

8 июня 2026 года — начало Петрова поста. Это один из двух летних постов, который заканчивается в праздник апостолов Петра и Павла. Пост всегда начинается в понедельник, и в этот день действуют определенные правила, связанные с питанием, поведением и традициями. О том, что можно и нельзя делать в первый день Петрова поста, — в материале URA.RU.

Источник: URA.RU

Что такое Петров пост

В православной традиции существует летний многодневный пост — Петров пост, который установлен в честь святых апостолов Петра и Павла. Сроки проведения поста не фиксированы и варьируются в зависимости от дат празднования Пасхи и Троицы. Начало поста приходится на неделю после Троицы (то есть на 57-й день после Пасхи), а завершается он 11 июля — накануне Дня памяти Петра и Павла. В 2026 году продолжительность Петрова поста составит 34 дня.

Что можно есть в первый день Петрова поста

В первый день Петрова поста допускается употребление горячих блюд, однако без добавления масла. Следует воздержаться от мясных и молочных продуктов. Употребление рыбы станет возможным со вторника, 9 июня.

Необходимо учитывать, что степень строгости поста определяется индивидуально. Прежде чем приступить к посту, рекомендуется проконсультироваться с духовным наставником относительно подходящей меры воздержания.

От соблюдения строгих правил поста могут быть освобождены следующие категории лиц: беременные и кормящие женщины, дети, пожилые люди, лица, занятые тяжелым физическим трудом, а также специалисты, чья работа требует высокой концентрации внимания (например, пилоты, водители, медицинские работники), и люди, страдающие острыми или хроническими заболеваниями.

Какие службы проходят в церкви в первый день Петрова поста

В первый день Петрова поста богослужебный порядок в целом соответствует обычному уставу, однако имеет ряд отличительных черт. Так, проводятся службы, которые включают в себя земные поклоны. По своему чину богослужение в Петров пост схоже с богослужением в Великий пост.

В храмах в этот период исполняются тропари и кондаки, воспевающие апостолов Петра и Павла. Также читаются соответствующие отрывки из Апостола и Евангелия, повествующие об их жизни, проповеднической деятельности и мученическом подвиге.

Что касается Литургии, то в первый день поста она обычно совершается, однако ее проведение не предусмотрено в случае аллилуйной службы, когда вместо «Господи, помилуй» поется «Аллилуйя».

Что можно делать в первый день Петрова поста

В начале Петрова поста верующим рекомендуется посетить храм, принять участие в богослужении и уделить время молитве и изучению Священного Писания.

Важно поддерживать гармоничные отношения с близкими и проводить время с семьей в атмосфере мира и радости. При этом не запрещается заниматься повседневными делами и работать, например, на огороде.

Что нельзя делать 8 июня

В первый день Петрова поста, согласно народным поверьям и церковным правилам, следует воздержаться от ряда действий. Не рекомендуется посещать парикмахера и стричься, так как это может привести к потере удачи. Также не стоит давать деньги в долг — считалось, что это может стать причиной финансовых трудностей в течение всего следующего года.

Следует избегать занятий рукоделием, таких как шитье, вышивка и вязание, поскольку, согласно народным представлениям, это может «зашить» удачу. Кроме того, в этот период не принято участвовать в развлечениях и шумных застольях — пост подразумевает воздержание от излишеств.

Важно сохранять душевное равновесие: не допускать проявлений злости, ссор, использования нецензурной лексики, уныния и раздражения. В дни поста также не проводятся венчания — это запрещено церковным уставом.

Приметы 8 июня

  • Нельзя давать деньги в долг. По поверьям, это могло привести к финансовым потерям на весь год.
  • Не подметать и не мыть полы после заката. По народным поверьям, так можно вымести из дома домового, который защищает достаток.
  • Нельзя ссориться и ругаться. Конфликты в этот день могут привести к череде неудач.
  • Нельзя бегать. Наши предки верили, что можно «убежать» от своего счастья и удачи.
  • Нельзя лениться. Безделье в этот день могло привести к тому, что удача и возможности просто пройдут мимо.
  • Нельзя смеяться над чужими промахами. Наши предки верили, что это могло обернуться финансовыми потерями.