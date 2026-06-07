Начало Петрова поста: что категорически нельзя делать 8 июня 2026

8 июня 2026 года — начало Петрова поста. Это один из двух летних постов, который заканчивается в праздник апостолов Петра и Павла. Пост всегда начинается в понедельник, и в этот день действуют определенные правила, связанные с питанием, поведением и традициями. О том, что можно и нельзя делать в первый день Петрова поста, — в материале URA.RU.