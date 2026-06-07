В курортном Светлогорске масштабно отметили День города

Одним из центральных событий дня рождения города стал региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». На территории ФОКа «Светлогорский» прошли соревнования по мини-футболу, волейболу, силовому экстриму, комплексу ГТО и другим дисциплинам. Для гостей работали интерактивные площадки, ярмарка, детские зоны и концертная программа.