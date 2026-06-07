В курортном Светлогорске масштабно отметили День города

В Светлогорске отметили День города и открыли курортный сезон-2026. Праздничные мероприятия прошли 6 июня и собрали огромное количество жителей и гостей города.
В программе были праздничное шествие, концерты, ярмарки, театральные постановки, выставки, мастер-классы и спортивные соревнования. Главным музыкальным гостем вечера стал певец Виктор Салтыков, а завершился праздник лазерным шоу.
Одним из центральных событий дня рождения города стал региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». На территории ФОКа «Светлогорский» прошли соревнования по мини-футболу, волейболу, силовому экстриму, комплексу ГТО и другим дисциплинам. Для гостей работали интерактивные площадки, ярмарка, детские зоны и концертная программа.
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