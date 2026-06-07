С начала года в стационары обратились почти 29 тыс. жителей Подмосковья

Почти 29 тыс. жителей Московской области с начала года получили бесплатную медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Обследования проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Стационары кратковременного пребывания позволяют пациенту получить качественное лечение и при этом не выпадать надолго из привычной жизни», — отметил заместитель председателя правительства области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Стационары действуют в 60 медучреждениях, в том числе в Жуковской, Подольской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской и других больницах, в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля и перинатальных центрах региона. Среди самых востребованных профилей — офтальмология, хирургия, гинекология и урология.
Напомним, что получить направление на лечение в стационарах кратковременного пребывания можно у лечащего врача.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.