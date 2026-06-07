Около 3 тысяч человек стали участниками забега в Переславле-Залесском

Третий этап федеральной серии забегов «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» состоялся 31 мая в Переславле-Залесском Ярославской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Участниками соревнований стали около 3 тыс. спортсменов, сообщили в региональном центре спортивной подготовки.
«Участники бежали 42,2 километра по территории национального парка “Плещеево озеро”. Всего на старт вышли около 3 тысяч человек из 53 регионов России. Чтобы такие массовые проекты проходили безопасно и комфортно, мы планомерно развиваем спортивную инфраструктуру», — отметил губернатор региона Михаил Евраев.
Победителем марафонской дистанции 42,2 км среди мужчин стал Валерий Лукин, среди женщин — Александра Любалина. На дистанции 21,1 км победу одержали Александр Якутилов и Екатерина Жукова, на дистанции 10 км лучшими стали Анатолий Глазков и Евгения Индина, на 5 км — Иван Поленин и Юлия Зубарева.
Забеги по Золотому кольцу — это и возможность познакомиться с историей и культурой городов. В стартово-финишном городке переславского марафона работала ярмарка, где мастера города знакомили гостей с традиционными техниками и проводили мастер-классы, а производители региона представили свою продукцию.
Напомним, в мае забеги проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» также прошли в Тутаеве и Мышкине. Следующий старт серии в Ярославской области состоится 28 июня в Угличе.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.