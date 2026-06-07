В Пензе 130 будущих вожатых получили свидетельства о прохождении обучения

Итоговая аттестация по профессии «Вожатый» завершилась на базе Пензенского социально-педагогического колледжа, сообщили в Министерстве образования Пензенской области. Обучение, организованное в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», прошли 130 учащихся не только колледжа, но и других средних специальных и высших учебных заведений города.
В торжественной обстановке выпускникам вручили свидетельства о получении профессии. Программа, реализованная при поддержке гранта Минобрнауки РФ, позволила слушателям освоить ключевые компетенции, необходимые для работы с детьми в условиях летнего отдыха. Занятия проводили в том числе педагоги детских оздоровительных лагерей «Артек», «Океан» и «Приморский».
Отметим, что профессиональное обучение участников Российских студенческих отрядов, включая данную программу, осуществляется на безвозмездной основе.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.