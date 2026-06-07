Замглавы МАРТ объяснила, почему белорусские товары иногда дороже импортных

«Какао-бобы, по-моему, в 2024 году очень высоко подросли в цене. И, соответственно, хотели бы производители или не хотели, но для того, чтобы оставить качественный товар в том рецептурном диапазоне, когда мы привыкли с вами есть вкусные шоколадные конфеты, нужно соблюсти тот баланс, чтобы в угоду качественным характеристикам не скатиться в сторону дешевизны», — привела пример Светлана Короткевич.