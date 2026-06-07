Замглавы МАРТ объяснила, почему белорусские товары иногда дороже импортных

В целом, по ее словам, такие ситуации не допускает постановление правительство № 713, регулирующее ценообразование как на белорусские товары, так и на импортные. Но замминистра назвала фактор объективных причин — скажем, высокой цены на импорт, который используется в том или ином производстве. Например, в кондитерском.
«Какао-бобы, по-моему, в 2024 году очень высоко подросли в цене. И, соответственно, хотели бы производители или не хотели, но для того, чтобы оставить качественный товар в том рецептурном диапазоне, когда мы привыкли с вами есть вкусные шоколадные конфеты, нужно соблюсти тот баланс, чтобы в угоду качественным характеристикам не скатиться в сторону дешевизны», — привела пример Светлана Короткевич.
Обратила внимание замглавы МАРТ и на «логистические цепочки в рамках санкционного давления», проблемы с доставкой:
«Соответственно, эти все затраты ложатся в конечный продукт, который так или иначе оплачивает потребитель».
Что касается белорусских товаров, Короткевич привела статистику, говорящую о том, что их ценовой диапазон держится практически на одном уровне:
«Индекс потребительских цен апреля к марту сегодня составляет 100,2%. По итогам четырех месяцев — 102,5%. А вот к уровню 2025 года, то есть к четырем месяцам 2024 года, ИПЦ составляет 105,4%».