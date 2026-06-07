Масштабные учения поисково-спасательных отрядов прошли в Балахнинском округе

Учения поисково-спасательных отрядов прошли в Балахнинском округе Нижегородской области. Об этом сообщает ННТВ.
Для участников это — обмен опытом и реальная тренировка.
«Необходимо учитывать местность, уметь ориентироваться, иметь навыки выживания в лесу. Даже с группой в лесу может случиться всё что угодно. Это не так просто, как кажется», — отметил представитель поисково-спасательный группы «Рысь» Михаил Букотов.
Ещё нужно уметь оказать первую помощь. Это часто надо, когда находишь тех, кто потерялся. Этому тоже посвящена часть учений. Правильно и эффективно пользоваться надо и техникой. Прежде всего речь, о связи и навигации. Прогресс не стоит на месте. Вот и поисковики используют разные технические разработки.
«Мы нажимаем кнопку — у нас заработало оборудование. Мы можем увеличить зону действия нашего поиска в два раза. Первые сутки — 3,5—4 км радиус, при увеличении — 10−13 км», — рассказал федеральный инструктор Евгений Чубыкин.
Учения объединили более 100 поисковиков из разных регионов России. За плечами участника поисково-спасательного отряда «Волонтёр» с позывным «Халява» Алексея Тюрина из Дзержинска десятки спасительных операций. Главное — найти людей живыми. Поэтому каждая спасательная операция — в памяти.
«Мы искали в болотах семейную пару. Они там находились две ночи. Мужчина сердечник, у него заканчивались таблетки. Мы их нашли и вывели», — рассказал Алексей Тюрин.
Двухдневные учения под эгидой известного поисково-спасательного движения «ЛизаАлерт» — важная часть общей работы. Добровольцы, опытные и новички не только общаются, но и пополняют свои знания и умения. Чтобы потом максимально эффективно оказать помощь. Причём к движению поисково-спасательных отрядов может примкнуть каждый человек.
«Можно помогать даже удалённо. Прозванивать больницы, заявителей. Это тоже большая помощь», — сказала представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Нижегородской области Светлана Клюквина.
Как итог повседневной работы поисково-спасательных отрядов — десятки найденных и спасенных людей. Эта работа продолжается круглый год, 24 часа в сутки. Для этих людей главное в их добровольном деле узнать и услышать — «Найден! Жив!» И чтобы так было чаще — важен такой обмен опытом.