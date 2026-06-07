Масштабные учения поисково-спасательных отрядов прошли в Балахнинском округе

Ещё нужно уметь оказать первую помощь. Это часто надо, когда находишь тех, кто потерялся. Этому тоже посвящена часть учений. Правильно и эффективно пользоваться надо и техникой. Прежде всего речь, о связи и навигации. Прогресс не стоит на месте. Вот и поисковики используют разные технические разработки.