Родственникам могут разрешить ночевать с пациентами в нижегородских больницах

Сейчас в большинстве стационаров посещение больных ограничено внутренним распорядком и установленными часами для визитов. Если новые нормы будут приняты, родственники смогут находиться рядом с пациентом постоянно. При этом им придется соблюдать санитарно-эпидемиологические требования медицинского учреждения.