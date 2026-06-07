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В школе Анапы открыли казачью гончарную мастерскую

В честь этого для всех желающих провели мастер-классы по изготовлению изделий из глины.

Источник: Национальные проекты России

Казачья гончарная мастерская открылась в школе № 35 имени А. Д. Безкровного в Анапе в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.

В церемонии открытия приняли участие почетные гости из Всероссийского казачьего общества, которые прибыли из разных уголков страны. Атаманы и казаки высоко оценили значимость проекта для патриотического и культурного воспитания подрастающего поколения. Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено начальнику отдела по образованию и патриотическому воспитанию Всероссийского казачьего общества Марине Булатовой и обучающимся школы.

В день открытия для всех желающих прошли первые мастер-классы. Ребята и гости смогли попробовать создать изделия из глины за гончарным кругом. Для почетных гостей провели экскурсию по школе, а кульминацией визита стало посещение школьного музея «Память поколений», который открыли 18 мая.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.