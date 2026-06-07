Вячеслав Бутусов посетил Уральский архитектурный университет

Напомним, 5 июня Вячеслав Бутусов открыл фестиваль «Движение» в Екатеринбурге. Он исполнил хиты «Я хочу быть с тобой», «Крылья», «Дыхание», «Последнее письмо (Гудбай, Америка)», «Взгляд с экрана (Ален Делон)», «Эта музыка будет вечной», «Тутанхамон» и многие другие.