Во Льговском районе Курской области обновят дорогу к сельским территориям

«Для нашего региона не менее важно ремонтировать как крупные объекты нацпроекта, которыми, к примеру, являются участки дорог опорной сети РФ — “Крым” — Иванино, Курск — Касторное, объединяющие по три-пять районов, так и дороги, которые ведут к малым населенным пунктам. Ведь они являются настоящими “дорогами жизни”, так как помогают жителям сел и деревень добраться до места работы, до фельдшерско-акушерского пункта, до сельского клуба или библиотеки», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Замараев.