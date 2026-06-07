Во Льговском районе Курской области обновят дорогу к сельским территориям

Участок дороги «Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной» — Стремоуховка — Износково протяженностью 4,3 км отремонтируют во Льговском районе Курской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Дорога проходит по селу Износково, где проживают около 300 жителей, а также есть памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также обновляемая трасса соединяет Износково с деревней Стремоуховка и является подъездом к поселку Колонтаевка.
Дорожники на объекте занимаются устройством выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Затем специалисты восстановят обочины, установят новые знаки и нанесут горизонтальную дорожную разметку.
«Для нашего региона не менее важно ремонтировать как крупные объекты нацпроекта, которыми, к примеру, являются участки дорог опорной сети РФ — “Крым” — Иванино, Курск — Касторное, объединяющие по три-пять районов, так и дороги, которые ведут к малым населенным пунктам. Ведь они являются настоящими “дорогами жизни”, так как помогают жителям сел и деревень добраться до места работы, до фельдшерско-акушерского пункта, до сельского клуба или библиотеки», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Замараев.
Всего в этом году в Курской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 200 км автодорог регионального и межмуниципального значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.