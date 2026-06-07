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На капремонт корпуса детского отделения психбольницы в Прибрежном выделили 86 млн рублей

Специалисты приведут в порядок фасад, крышу, инженерные системы и внутренние помещения.

На капитальный ремонт корпуса детского отделения психбольницы в Прибрежном выделили 86 миллионов рублей. Власти ищут подрядчика для проведения работ. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит отремонтировать корпус психиатрической больницы № 2 на улице Заводской, 13Д. Специалисты приведут в порядок фасад, крышу, инженерные системы и внутренние помещения.

Подрядчика определят 16 июня. Работы необходимо выполнить в течение 140 дней с даты заключения контракта.

Двухэтажный корпус больницы построили в 1982 году. Стены здания выполнены из кирпича, а кровля — из металлочерепицы. На дворовом и главном фасаде обустроен прямоугольный эркер.