На капремонт корпуса детского отделения психбольницы в Прибрежном выделили 86 млн рублей

На капитальный ремонт корпуса детского отделения психбольницы в Прибрежном выделили 86 миллионов рублей. Власти ищут подрядчика для проведения работ. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит отремонтировать корпус психиатрической больницы № 2 на улице Заводской, 13Д. Специалисты приведут в порядок фасад, крышу, инженерные системы и внутренние помещения.
Подрядчика определят 16 июня. Работы необходимо выполнить в течение 140 дней с даты заключения контракта.
Двухэтажный корпус больницы построили в 1982 году. Стены здания выполнены из кирпича, а кровля — из металлочерепицы. На дворовом и главном фасаде обустроен прямоугольный эркер.