В Волгограде до десяти увеличилось количество задерживающихся авиарейсов

С 14:40 на 21:40 отложен прилёт из Антальи в Волгоград рейса № U6 1852 компании Ural Airlines. С 16:30 на 17:50 отложен прилёт московского рейса № DP 6969 «Победы». С 19:25 на 20:45 отложен прилёт столичного рейса «Аэрофлота». С задержкой чуть более часа в 21:35 прилетит в областной центр рейс № DP 517 «Победы» из Санкт-Петербурга. С 21:25 на 22:26 отложен прилёт ещё одного московского рейса № DP 6967 этой же авиакомпании.