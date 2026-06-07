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В подмосковной Коломне открыли обновленный центр детского творчества

В современных и комфортных условиях будут заниматься 1,5 тыс. ребят.

Центр детского творчества открыли в микрорайоне Колычево в Коломне после завершения капитального ремонта, проведенного в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«В День защиты детей открылся обновленный центр детского творчества в микрорайоне Колычево. В современных и комфортных условиях здесь будут заниматься 1,5 тысячи мальчишек и девчонок», — сообщил глава городского округа Александр Гречищев в своем Telegram-канале.

Глава округа добавил, что в здании будут работать разные кружки в том числе научные, спортивные, творческие, а также кружки по робототехнике и IT-технологиям.

Напомним, ремонт начался в январе 2025 года. Строители обновили все внутренние пространства двухэтажного здания 1980 года постройки, полностью заменили крышу, окна, двери и полы, смонтировали новую систему вентиляции и инженерные коммуникации, а также утеплили фасад.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.