В Грязовецком округе Вологодской области модернизировали Дом культуры

Слободской сельский Дом культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области модернизировали в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации округа.
В учреждении установили новую технику для сцены, мебель, а также смонтировали звуковое оборудование. Благодаря обновлению ДК стал еще более современным и комфортным местом для творчества и отдыха.
Новые возможности, открывшиеся благодаря модернизации, уже успели оценить как сами артисты, так и многочисленные зрители. В Доме культуры уже состоялся отчетный концерт с использованием новой техники.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.