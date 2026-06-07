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В Ленобласти появилась новая особо охраняемая природная территория

Теперь их стало 53.

Источник: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

В Ленинградской области число особо охраняемых природных территорий достигло 53-х. Об этом написал в соцсетях губернатор Александр Дрозденко.

В Бокситогорском районе создан заказник «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь». Его площадь составляет около семи тысяч гектаров. На территории растут сосны возрастом до 340 лет и ели до 230 лет. Кроме того, некоторые деревья помнят начало XVII века — их возраст — 420 лет.

При этом следов хозяйственной деятельности здесь нет — только лесные острова, долины рек и болота.

Из представителей фауны там обитают большой кроншнеп, беркут, бородатая неясыть и обыкновенная белка-летяга. Все они являются краснокнижными.

Эта ООПТ является в Бокситогорском районе уже третьей после «Реки Рагуши» и «Вепсского леса».

«Работаем в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие”. Сохраняем природу не на словах, а на деле. Для тех, кто будет после нас», — отметил Дрозденко.

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