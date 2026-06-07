В Ленобласти появилась новая особо охраняемая природная территория

В Бокситогорском районе создан заказник «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь». Его площадь составляет около семи тысяч гектаров. На территории растут сосны возрастом до 340 лет и ели до 230 лет. Кроме того, некоторые деревья помнят начало XVII века — их возраст — 420 лет.