В Ленобласти появилась новая особо охраняемая природная территория

В Ленинградской области число особо охраняемых природных территорий достигло 53-х. Об этом написал в соцсетях губернатор Александр Дрозденко.
В Бокситогорском районе создан заказник «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь». Его площадь составляет около семи тысяч гектаров. На территории растут сосны возрастом до 340 лет и ели до 230 лет. Кроме того, некоторые деревья помнят начало XVII века — их возраст — 420 лет.
При этом следов хозяйственной деятельности здесь нет — только лесные острова, долины рек и болота.
Из представителей фауны там обитают большой кроншнеп, беркут, бородатая неясыть и обыкновенная белка-летяга. Все они являются краснокнижными.
Эта ООПТ является в Бокситогорском районе уже третьей после «Реки Рагуши» и «Вепсского леса».
«Работаем в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие”. Сохраняем природу не на словах, а на деле. Для тех, кто будет после нас», — отметил Дрозденко.