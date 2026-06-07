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Как в Калининграде отметили день рождения Пушкина и День русского языка

Музыкально-поэтический праздник провели в Пушкинском сквере.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в Пушкинском сквере 6 июня провели праздник в честь 227-летия Александра Сергеевича Пушкина, Пушкинского дня России и Дня русского языка. Большой музыкально-поэтический праздник собрал гостей в Пушкинском сквере.

Как рассказали в пресс-службе областного министерства по культуре и туризму, в поэтической программе приняли участие представители писательских организаций Калининграда, Калининградского регионального общественного фонда культуры, актеры областного драмтеатра, участники ассоциации молодых инвалидов «Аппарель», калининградских литобъединений и юные читатели. Выступал струнный квартет «Классика», вокальный ансамбль Свято-Андреевского храма Калининграда и Балтийский казачий хор.

В областной научной библиотеки провели книжную выставку, викторины, квиз по русскому языку, творческие мастер-классы.

Мероприятия в библиотеке продолжаются. В читальном зале работают выставки «Мир поэтики Пушкина» и «Русская языковая картина мира: от Пушкина до наших дней». В лекционном зале представили копии портретов из фонда Всероссийского музея Пушкина из Санкт-Петербурга.

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