На трассе Полазна — Чусовой появятся дополнительные полосы для движения в гору

Реконструкция затронет отрезок дороги в Добрянском округе с 26-го по 28-й километр. Здесь построят дополнительную полосу для транспорта, движущегося на подъеме. Ее разместят справа от существующей проезжей части. Общая длина обновляемого участка составит 1,52 километра.