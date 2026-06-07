Лето сбавит обороты: с середины следующей недели Калининградскую область ждут прохлада и дожди

С середины следующей недели в регионе станет прохладнее, затяжного сухого периода пока не прогнозируют. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в воскресенье, 7 июня.
По расчётам метеорологов, к региону начнёт поступать прохладный и влажный воздух из северной Атлантики. Уже со среды дневная температура, скорее всего, не поднимется выше +18…+20, ночью будет около +9…+13.
Вместе с похолоданием вернутся периодические дожди. Они будут проходить локально, чаще в дневные часы. Местами возможны ливни.
По предварительным расчётам, период с 8 по 15 июня может оказаться на 1−2 градуса прохладнее обычного. Осадков при этом может выпасть больше нормы — примерно на 10−30%.
Синоптики ждут, что самым жарким месяцем лета в Калининградской области станет июль. Вместе с теплом он принесёт в регион ливни и грозы.