Жительница Ростовской области попала под суд за продажу курсов массажа

Как сообщает пресс-служба судов региона, преступление произошло ещё в 2022 году. Женщина создала в интернете поддельную страницу от чужого имени и начала предлагать пользователям дистанционное обучение. Когда одна из жительниц области откликнулась на предложение, злоумышленница ввела её в заблуждение и потребовала внести предоплату.