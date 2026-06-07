Жительница Ростовской области попала под суд за продажу курсов массажа

Жительница Ростовской области получила срок за аферу с продажей несуществующих онлайн-курсов медицинского массажа через социальные сети.
Как сообщает пресс-служба судов региона, преступление произошло ещё в 2022 году. Женщина создала в интернете поддельную страницу от чужого имени и начала предлагать пользователям дистанционное обучение. Когда одна из жительниц области откликнулась на предложение, злоумышленница ввела её в заблуждение и потребовала внести предоплату.
Делом занялся Новошахтинский районный суд. Действия женщины квалифицировали как мошенничество, повлёкшее значительный ущерб (ч. 2 ст. 159 УК РФ). На судебном заседании подсудимая полностью согласилась с предъявленными обвинениями.
В итоге суд приговорил её к двум годам лишения свободы условно, установив испытательный срок в полтора года.