Патриарх Кирилл освятил в Калининграде памятник князю Владимиру в честь 80-летия области

В воскресенье, 7 июня, на Соборной площади Калининграда Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник святому равноапостольному князю Владимиру. Церемония прошла после Божественной литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя и собрала сотни верующих. В мероприятии участвовал губернатор Алексей Беспрозванных.
Патриарх назвал открытие памятника важным событием для всей страны, приуроченным к 80-летию Калининградской области. «Само образование этой области явилось результатом жертвенности нашего народа, наших воинов, победивших тогда самого страшного врага, с которым не могла справиться вся Европа. Символом этой победы явилось, в том числе, и пришествие наших воинов, а с ними и народа нашего на эту землю», — сказал предстоятель.
Он также отметил, что на этой земле возникла и укрепилась православная вера, был построен величественный кафедральный собор, и призвал верующих жить по христианским заповедям, руководствуясь золотым правилом нравственности: «Не надо делать другому того, чего ты не хотел бы, чтобы делали тебе». «Сегодня мы должны таким образом укорениться в вере православной, чтобы и нынешнее поколение, и следующее навсегда хранили эту веру, укрепляли её, воспитывали своих детей и внуков», — добавил патриарх.
Губернатор Алексей Беспрозванных поблагодарил патриарха за визит и напомнил, что именно с его приезда из Смоленской земли 40 лет назад началось возрождение православия в регионе. «Если посмотреть 40 лет назад, здесь, в Калининградской области, не было ничего, был чистый лист. Вы тогда, приехав из Смоленской области, сделали первый шаг и заложили первый кирпичик христианства в нашем регионе», — сказал губернатор. Он также подчеркнул, что изменения в церковной жизни — это не только строительство храмов, но и добрые перемены в душах людей. «Мы все нацелены на то, чтобы жить одной большой семьёй, в вере, в согласии и, самое главное, в помощи друг другу», — заключил Беспрозванных.
Памятник князю Владимиру стал подарком патриарха жителям региона в честь 80-летия области. Монумент изготовлен из бронзы, высота фигуры — 8,7 метра, гранитного постамента — 2,8 метра. Автор скульптуры — член Союза архитекторов России Кирилл Чижов, архитектурную часть разработал Иван Соловьёв. Меценатом проекта выступил депутат Законодательного собрания региона Евгений Верхолаз. Проект установки памятника был одобрен Советом по культуре при губернаторе Калининградской области в апреле 2026 года.