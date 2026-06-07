Патриарх Кирилл освятил в Калининграде памятник князю Владимиру в честь 80-летия области

Губернатор Алексей Беспрозванных поблагодарил патриарха за визит и напомнил, что именно с его приезда из Смоленской земли 40 лет назад началось возрождение православия в регионе. «Если посмотреть 40 лет назад, здесь, в Калининградской области, не было ничего, был чистый лист. Вы тогда, приехав из Смоленской области, сделали первый шаг и заложили первый кирпичик христианства в нашем регионе», — сказал губернатор. Он также подчеркнул, что изменения в церковной жизни — это не только строительство храмов, но и добрые перемены в душах людей. «Мы все нацелены на то, чтобы жить одной большой семьёй, в вере, в согласии и, самое главное, в помощи друг другу», — заключил Беспрозванных.