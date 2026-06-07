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В поселке Башмаково Пензенской области отремонтируют больницу

Работы должны завершить в конце октября.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт третьего этажа терапевтического корпуса Башмаковской районной больницы стартовал в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

«Сейчас на объекте проводятся демонтажные работы: строительная бригада снимает старые напольные покрытия, демонтирует двери. По контракту ремонт должны завершить в конце октября текущего года», — отметила главный врач медучреждения Ольга Хрянина.

Также предусмотрена отделка внутренних помещений, замена полов, потолков, дверей, инженерных и электрических коммуникаций, сантехнического оборудования. Для обеспечения безопасности будет установлена современная пожарная сигнализация. Планируется, что на третьем этаже расположится отделение дневного стационара и палата реанимации и интенсивной терапии.

Напомним, ранее в Башмаковской больнице отремонтировали терапевтический корпус и педиатрическое отделение.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.