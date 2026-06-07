В Самарской области Роспотребнадзор напомнил о профилактике описторхоза

Чтобы избежать отравления, местным жителям рекомендуют варить рыбу не менее 15 минут, жарить рыбу на достаточном количестве масла, солить мелкую рыбу не менее 14 суток, а крупную — не менее 40 суток. При глубокой заморозке личинки описторхоза погибают. Если температура опускается до −40 °C, то в толще продукта они полностью уничтожаются за 7 часов.