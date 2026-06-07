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В Самарской области Роспотребнадзор напомнил о профилактике описторхоза

В Самарской области жителям рекомендуют правильно обрабатывать рыбу.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области Управление Роспотребнадзора рекомендует местным жителям правильно обрабатывать рыбу. Гражданам напомнили о мерах профилактики описторхоза.

«Описторхоз — распространенное паразитарное заболевание, связанное с употреблением рыбы. Заражение происходит при употреблении сырой или недостаточно обработанной рыбы», — пояснили в управлении.

Чтобы избежать отравления, местным жителям рекомендуют варить рыбу не менее 15 минут, жарить рыбу на достаточном количестве масла, солить мелкую рыбу не менее 14 суток, а крупную — не менее 40 суток. При глубокой заморозке личинки описторхоза погибают. Если температура опускается до −40 °C, то в толще продукта они полностью уничтожаются за 7 часов.