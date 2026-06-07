80-летие области: Патриарх Кирилл открыл памятник князю Владимиру в Калининграде

Губернатор Алексей Беспрозванных поблагодарил патриарха за визит и особое отношение к региону. Он напомнил, что 40 лет назад именно с приезда патриарха из Смоленской земли здесь началось возрождение православия. «В Калининградской области не было ничего, был чистый лист. Вы тогда сделали первый шаг и заложили первый кирпичик христианства в нашем регионе», — сказал глава региона.