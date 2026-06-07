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80-летие области: Патриарх Кирилл открыл памятник князю Владимиру в Калининграде

В Калининграде открыли и освятили памятник святому равноапостольному князю Владимиру.

Источник: KaliningradToday

Церемония на Соборной площади прошла после Божественной литургии, которую возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Монумент высотой 8,7 метра (ещё 2,8 метра — гранитный постамент) стал подарком предстоятеля Русской православной церкви жителям самого западного региона России. Автор скульптуры — Кирилл Чижов, архитектурную часть разработал Иван Соловьёв. Проект одобрили в апреле 2026 года на Совете по культуре при губернаторе.

Патриарх Кирилл, обращаясь к собравшимся, связал юбилей области с победой во Второй мировой войне. «Само образование Калининградской области явилось результатом жертвенности нашего народа, наших воинов, победивших тогда самого страшного врага, с которым не могла справиться вся Европа. Символом этой победы явилось, в том числе, и пришествие наших воинов, а с ними и народа нашего на эту землю», — сказал он.

Предстоятель также призвал верующих жить по золотому правилу нравственности: «Не надо делать другому того, чего ты не хотел бы, чтобы делали тебе». И добавил: «Сегодня мы должны укорениться в вере православной, чтобы и нынешнее поколение, и следующее навсегда хранили эту веру, укрепляли её, воспитывали своих детей и внуков».

Губернатор Алексей Беспрозванных поблагодарил патриарха за визит и особое отношение к региону. Он напомнил, что 40 лет назад именно с приезда патриарха из Смоленской земли здесь началось возрождение православия. «В Калининградской области не было ничего, был чистый лист. Вы тогда сделали первый шаг и заложили первый кирпичик христианства в нашем регионе», — сказал глава региона.

Беспрозванных подчеркнул, что изменения в церковной жизни — это не только строительство храмов, но и добрые перемены в душах людей. «Мы все нацелены на то, чтобы жить одной большой семьёй, в вере, в согласии и, самое главное, в помощи друг другу», — заключил он. Меценатом проекта выступил депутат Законодательного собрания области Евгений Верхолаз.

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