Еще три магнитные бури поджидают воронежцев в июне

Три магнитные бури обрушатся на Воронежскую область в текущем месяце. Они ожидаются 9, 11 и 12 июня. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Ближайшая 9-часовая буря стартует около 3:00 9 июня. Пик придется на первые три часа, когда мощность бури превысит G2 (средний уровень). В это время метеозависимым людям стоит быть более осторожными и иметь при себе обезболивающие средства. Возможны бессонница и раздражительность.
А вот мощность бурь 11 и 12 июня и их продолжительность пока не известны.
Фото с сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.