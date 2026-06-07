Еще три магнитные бури поджидают воронежцев в июне

Ближайшая 9-часовая буря стартует около 3:00 9 июня. Пик придется на первые три часа, когда мощность бури превысит G2 (средний уровень). В это время метеозависимым людям стоит быть более осторожными и иметь при себе обезболивающие средства. Возможны бессонница и раздражительность.