Пермский дорожный подрядчик впервые закончил год с убытком

ООО «Строительно-коммерческая фирма “АТМ”» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Согласно Rusprofile, выручка компании сократилась более чем в два раза: с 1,1 млрд руб. до 521,7 млн руб. Кроме того компания впервые за последние десять лет зафиксировала чистый убыток — он составил 113,3 млн руб. Годом ранее подрядчик демонстрировал прибыль в размере 2,4 млн руб. Краткосрочные обязательства компании выросли на 241% до 289 млн руб., долгосрочные — на 594% до 21,3 млн руб.