В ЛНР на трассе «Новороссия» ограничено движение автобусов, идущих через Ростов

Движение пассажирского транспорта временно остановлено в Луганской Народной Республике на трассе Р-280 «Новороссия», которая соединяет Ростов с Мариуполем, Мелитополем и Симферополем. Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ограничения начали действовать с 4 часов утра 6 июня. В правительстве республики пояснили: это связано с вооруженной агрессией ВСУ. Режим продлится до особого распоряжения.
— В данных условиях приходится вводить временные ограничения, чтобы обезопасить наших граждан, — заявили в минтрансе ЛНР.
Жителям также рекомендовали полностью отказаться от поездок на личном транспорте по трассам Р-150 и Р-280. Кроме того, приостановлено движение пригородных поездов на участках: Дебальцево — Красная Могила, Луганск — Лантратовка, Луганск — Дебальцево, Кондашевская Новая — Дебальцево.
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