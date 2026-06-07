В ЛНР на трассе «Новороссия» ограничено движение автобусов, идущих через Ростов

Жителям также рекомендовали полностью отказаться от поездок на личном транспорте по трассам Р-150 и Р-280. Кроме того, приостановлено движение пригородных поездов на участках: Дебальцево — Красная Могила, Луганск — Лантратовка, Луганск — Дебальцево, Кондашевская Новая — Дебальцево.