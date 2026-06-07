В Мордовии выросло число МСП в сфере развивающих услуг для детей

«Спрос на развивающие услуги для детей год от года постоянно растет. Малый и средний бизнес формирует значительную часть такой инфраструктуры, создавая современные образовательные пространства. И если еще три года назад было зарегистрировано чуть более 60 тысяч предпринимателей в этой сфере, то сегодня их количество приблизилось к 90 тысячам», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.