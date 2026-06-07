В Мордовии выросло число МСП в сфере развивающих услуг для детей

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере дополнительного образования и развивающих услуг для детей Республики Мордовии за три года увеличилось на 79%, сообщили в региональном министерстве экономики, торговли и предпринимательства. Такому росту способствуют в том числе меры поддержки бизнесменов, реализуемые в ходе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ситуацию на рынке проанализировала Корпорация МСП ко Дню защиты детей. В Мордовии показатель стал одним из лучших в стране. Всего в республике работает 191 детский развивающий центр, студия или секция, годовой прирост составил 4%.
В целом по России число таких предприятий выросло более чем на 40% и достигло почти 90 тысяч. Большинство из них — студии раннего развития, языковые и художественные школы, танцевальные и спортивные секции.
«Спрос на развивающие услуги для детей год от года постоянно растет. Малый и средний бизнес формирует значительную часть такой инфраструктуры, создавая современные образовательные пространства. И если еще три года назад было зарегистрировано чуть более 60 тысяч предпринимателей в этой сфере, то сегодня их количество приблизилось к 90 тысячам», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В Мордовии предпринимателей в этой сфере поддерживают центр «Мой бизнес» и региональное министерство экономики. Предпринимателям помогают с регистрацией бизнеса, предоставляют льготные займы, консультируют по вопросам сертификации и другим мерам поддержки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.