Болельщиков заставили убрать флаг России в финале «Ролан Гарроса»

Болельщиков, в финале «Ролан Гарроса» развернувших российский флаг, заставили убрать его представители службы безопасности турнира.
По данным МатчТВ, всё произошло во время теннисного матча Андреева — Хвалиньска.
«По ходу встречи пара болельщиков продемонстрировала флаг России на одной из трибун. После этого к ним подошёл охранник и попросил убрать стяг, что и было выполнено», — говорится в сообщении.
Напомним, 6 июня Мирра Андреева обошла в финале Открытого чемпионата Франции по теннису польку Майю Хвалиньскую со счётом 6:3, 6:2, став обладательницей кубка Сюзанн Ленглен.
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