Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болельщиков заставили убрать флаг России в финале «Ролан Гарроса»

По данным МатчТВ, всё произошло во время теннисного матча Андреева — Хвалиньска.

Болельщиков, в финале «Ролан Гарроса» развернувших российский флаг, заставили убрать его представители службы безопасности турнира.

По данным МатчТВ, всё произошло во время теннисного матча Андреева — Хвалиньска.

«По ходу встречи пара болельщиков продемонстрировала флаг России на одной из трибун. После этого к ним подошёл охранник и попросил убрать стяг, что и было выполнено», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня Мирра Андреева обошла в финале Открытого чемпионата Франции по теннису польку Майю Хвалиньскую со счётом 6:3, 6:2, став обладательницей кубка Сюзанн Ленглен.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше