Более 135 тыс. звонков поступило на горячие линии депздрава Томской области

Всего было зарегистрировано 347 110 обращений, во время одного звонка жители могут решить сразу несколько вопросов. Операторы центра медицинской и фармацевтической информации отвечают на звонки круглосуточно, обеспечивая оперативное решение различных медицинских вопросов. Большинство звонивших уточняли наличие и стоимость лекарственных препаратов, БАДов и изделий медицинского назначения. На втором месте по популярности горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения, на третьем — по качеству оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения.