Более 135 тыс. звонков поступило на горячие линии депздрава Томской области

Горячие линии департамента здравоохранения Томской области за 5 месяцев этого года приняли 136 512 звонков от местных жителей. Услуга реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Всего было зарегистрировано 347 110 обращений, во время одного звонка жители могут решить сразу несколько вопросов. Операторы центра медицинской и фармацевтической информации отвечают на звонки круглосуточно, обеспечивая оперативное решение различных медицинских вопросов. Большинство звонивших уточняли наличие и стоимость лекарственных препаратов, БАДов и изделий медицинского назначения. На втором месте по популярности горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения, на третьем — по качеству оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения.
«Операторы горячих линий также продолжают получать благодарности в адрес медицинских работников и учреждений региона в рамках акции “Спасибо доктору!”. Это подтверждает, что наша система работает эффективно и мы находимся на верном пути. Департамент, в свою очередь, продолжит работу по совершенствованию каналов связи с населением», — отметил и. о. начальника департамента здравоохранения области Юрий Воробьев.
Специалисты центра медицинской и фармацевтической информации департамента здравоохранения круглосуточно принимают звонки на горячие линии по телефонам: 8 (3822) 516−616, 8−800−350−88−50 или 122 (3). Также продолжает работу онлайн-сервис по вопросам льготного лекарственного обеспечения на сайте.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.