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В музее города Оха Сахалинской области обновили оборудование

Оно предназначено как для экспозиционных залов, так и для фондохранилища.

Современное оборудование для экспозиционных залов и фондохранилища получил Охинский краеведческий музей Сахалинской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры и архивного дела.

Для учреждения закупили демонстрационные витрины и столы для экспонатов, металлические шкафы для фондохранилища, манекены для демонстрации национальных костюмов и исторических предметов одежды и другое оборудование.

«С помощью демонстрационных стендов и досок, которых у нас раньше не было, мы можем гораздо качественнее преподносить дидактические материалы и музейные предметы. А использование манекенов при демонстрации национальных костюмов делает погружение в исторические процессы более наглядным и продуктивным», — отметила методист музея Ирина Черенцова.

Напомним, в 2022 году в музее провели капитальный ремонт при поддержке национального проекта «Культура».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.