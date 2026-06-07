В музее города Оха Сахалинской области обновили оборудование

«С помощью демонстрационных стендов и досок, которых у нас раньше не было, мы можем гораздо качественнее преподносить дидактические материалы и музейные предметы. А использование манекенов при демонстрации национальных костюмов делает погружение в исторические процессы более наглядным и продуктивным», — отметила методист музея Ирина Черенцова.