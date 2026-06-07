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Сочную двойную радугу засняли после ливня над Волгоградом

7 июня в Волгограде тысячи жителей и гостей областного центра смогли увидеть невероятно яркую.

7 июня в Волгограде тысячи жителей и гостей областного центра смогли увидеть невероятно яркую двойную радугу. Красочное оптическое атмосферное явление озарило небосвод над южными районами города после неожиданно обрушившегося летнего ливня. Происходящее очевидцы поспешили заснять на фото и видео.

— Давно я не видела настолько сочную радугу. Очень красивая. Будем считать, что она предвестник чего-то хорошего, в начале предстоящей рабочей недели, — рассказала журналистам волгоградка, поделившаяся снимком.

Отметим, в христианской традиции радуга считается символом божественного знамения и милости.

Фото: читатели ИА «Высота 102».