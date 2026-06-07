Кирилл и Владимир: глава РПЦ провел в Калининграде богослужения и освятил новый памятник

Предстоятель Русской Православной церкви патриарх Кирилл 6 и 7 июня побывал в Калининградской области с официальным визитом. Он провел два богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя и освятил памятник святого благоверного князя Владимира на так называемой Соборной площади (перед Кафедральным собором Христа Спасителя на пл. Победы).
Во время визита патриарх рассказал, что 40 лет назад в регионе не было ни одного православного храма: «Не забуду своих впечатлений, когда я впервые приехал в Калининград в качестве правящего архиерея. Во всей Калининградской области не было ни одного православного храма. То была настоящая духовная пустыня, где предстояло трудиться, преодолевая сопротивление в том числе и со стороны атеистической власти». По его словам, сегодня на территории области действуют 100 приходских храмов, в которых совершают служение 114 священников и 17 диаконов.
«Если взять за основу формулу “один храм на каждые десять тысяч человек”, то можно сказать, что в масштабах Калининградской области, население которой, как вы знаете, составляет чуть более одного миллиона человек, программа минимум почти выполнена, — отметил патриарх. — Однако в самом Калининграде, где проживает полмиллиона человек, действуют 34 приходских храма. Просил бы владык обратить на это внимание». Предстоятель РПЦ отметил, что Калининград имеет большую важность, «в том числе в качестве свидетеля Православия, свидетельства, обращенного на Запад, да и для самой духовной жизни людей». По словам патриарха, такого числа храмов для областного центра мало, «необходимо подумать о строительстве новых храмов».
Также патриарх сообщил о необходимости построить еще один корпус Православной гимназии, которая располагается на площади Победы.
Что касается памятника князю Владимиру, то его хотели установить еще в 2015 году. Однако пустой постамент простоял в центре города больше десяти лет. В конце концов, в апреле 2026 года Совет по культуре в Калининграде единогласно утвердил проект памятника. Автором архитектурного решения выступил член Союза архитекторов России Иван Соловьёв, скульптором — член Российского союза художников Кирилл Чижов. Судя по надписи на памятнике, он был изготовлен за счет мецената, которым выступил депутат Заксобрания и крупный застройщик Евгений Верхолаз. Установили скульптуру в центре города в конце мая.
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».