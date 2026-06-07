Обанкротившаяся «Племагрофирма “Андреевская” выставила на торги акции на 116 млн рублей

В отношении обанкротившегося ООО «Племагрофирма “Андреевская” из станицы Андреевская Ростовской области введено конкурсное производство. Процедуру ввели в мае 2025 года на шесть месяцев — до 29 ноября. Однако из-за разбирательств с очередностью кредиторов и попытками реализовать имущество предприятия-банкрота процедура постоянно продлевается. Общая сумма требований составляет 2,4 млрд руб.