В селе Усть-Бюр в Хакасии в ходе выездного приема осмотрели 30 человек

Медработники провели прием населения во врачебной амбулатории села Усть-Бюр Усть-Абаканского района Республики Хакасии в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По итогам выезда 30 сельчан получили консультации и рекомендации по сохранению здоровья, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Осмотры проводили специалисты Центра здоровья Республиканской клинической больницы РКБ им. Ремишевской. Подробная информация о работе центра здоровья и графиках выездов доступна по ссылке.
«Специалисты приняли 25 женщин и 5 мужчин. Особо радует, что большая часть обратившихся — работающее население, что подчеркивает актуальность и востребованность подобных выездных приемов. Мы выражаем искреннюю благодарность всем медицинским работникам Усть-Бюрской амбулатории, которые приложили максимум усилий для подготовки и организации этого выезда», — отметили в Усть-Абаканской центральной районной больнице имени Солошенко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.