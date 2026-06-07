Скончался архитектор, экскурсовод, писатель и реставратор Сёмочкин

Почётный гражданин Гатчинского района Ленобласти, реставратор, архитектор, экскурсовод и писатель Александр Сёмочкин ушёл из жизни. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Ему было 87 лет. Родился он в посёлке Выра и источником вдохновения на протяжении всей жизни для него стали любовь к малой родине и России в целом, восхищение богатой историей и красотой родного края. Благодаря его проекту, а также непосредственному руководству в Выре удалось возродить здание почтовой станции XIX века — «Дома станционного смотрителя». На месте практически разрушенного здания почты он воссоздал целый комплекс. Это и конюшня, и станция, и ямщицкая изба, и пожарная каланча, и даже историческая брусчатка. Также по его инициативе в Выре появился первый в России музей литературного героя.
Не менее значимым стал и многолетний труд Александра Александровича по восстановлению расположенного в селе Рождествено усадебного дома Владимира Набокова, пострадавшего в 1995 году в результате пожара. И на протяжении более десяти лет в качестве директором усадьбы он душу вложил в возвращение объекту былого облика. А ещё он стал автором проекта и одним из создателей в селе Воскресенское деревянного храма Воскресения Христова.
Его талант и опыт были востребованы и во многих других регионах России. Кроме того, о родном крае он оставил десятки книг.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования близким Александра Сёмочкина и всем, кому посчастливилось знать его лично.
«Из жизни ушёл замечательный человек, чьими трудами сохранена живая история России, нашей области», — написал он в Telegram-канале.