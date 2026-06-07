Скончался архитектор, экскурсовод, писатель и реставратор Сёмочкин

Ему было 87 лет. Родился он в посёлке Выра и источником вдохновения на протяжении всей жизни для него стали любовь к малой родине и России в целом, восхищение богатой историей и красотой родного края. Благодаря его проекту, а также непосредственному руководству в Выре удалось возродить здание почтовой станции XIX века — «Дома станционного смотрителя». На месте практически разрушенного здания почты он воссоздал целый комплекс. Это и конюшня, и станция, и ямщицкая изба, и пожарная каланча, и даже историческая брусчатка. Также по его инициативе в Выре появился первый в России музей литературного героя.