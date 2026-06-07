Бесплатные юрконсультации для пенсионеров пройдут в Нижнем Новгороде 25 июня

Предварительная запись открыта при личном обращении в приемную граждан по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22. Также записаться можно по телефонам: 8 (831) 419−75−83 и 8 (800) 302−07−70. Прием звонков осуществляется с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и по пятницам с 9.00 до 17.00. Запись завершается за три рабочих дня до даты консультации.