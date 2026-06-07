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Метеорологи: Купаться в море в Калининградской области будет комфортно после 20-х чисел июня

Сейчас температура воды составляет около +13…+14°С.

Купаться в море в Калининградской области будет комфортно после 20-х чисел июня, если не случится существенных похолоданий. Сейчас температура воды составляет около +13…+14°С. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

За последние две недели температура воды на побережье региона поднялась на 2−3°С. По данным экспертов, море не прогреется до комфортных значений как минимум до середины июня. «То есть комфортно купаться, скорее всего, можно будет лишь в 20-х числах июня, если не случится существенных похолоданий», — говорится в публикации.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

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