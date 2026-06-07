Метеорологи: Купаться в море в Калининградской области будет комфортно после 20-х чисел июня

За последние две недели температура воды на побережье региона поднялась на 2−3°С. По данным экспертов, море не прогреется до комфортных значений как минимум до середины июня. «То есть комфортно купаться, скорее всего, можно будет лишь в 20-х числах июня, если не случится существенных похолоданий», — говорится в публикации.