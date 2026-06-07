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Белорусский сенатор сказала, когда школьникам не понадобится репетитор для поступления

Сенатор сказала, когда белорусским школьникам не нужен репетитор для поступления.

Источник: Комсомольская правда

Член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, глава Комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина сказала в эфире телеканала СТВ, когда школьникам не понадобится репетитор для поступления.

По словам Ильиной, подготовка к поступлению в вузы или колледжи не начинается за год — два до выпуска, а системно идет уже с первого класса во время освоения предметов.

«Много сейчас есть возможностей осваивать предметы на повышенном уровне. Я считаю, что, пройдя путь в 11 лет, наши учащиеся готовы сдать хорошо и централизованные экзамены — и мы видим прекрасные результаты — и централизованное тестирование и выбрать профессию по душе», — сказала сенатор.

А вот о репетиторах у Марины Ильиной «достаточно неоднозначное мнение».

«Если мы говорим про веяние моды, про какие-то тенденции, когда хотелось бы родителям нанять репетиторов, это их право. Но если ученик во время образовательного процесса будет вникать в материал, пользоваться всеми наработками, которые дает учитель, дома закреплять материал, то репетитор ему не понадобится. И есть масса этому примеров», — отметила спикер.

Тем временем замглавы МАРТ объяснила, почему белорусские товары иногда дороже импортных.

Еще власти сказали, что будет с овощами, фруктами и рыбой из недружественных стран в Беларуси.