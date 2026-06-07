Белорусский сенатор сказала, когда школьникам не понадобится репетитор для поступления

«Если мы говорим про веяние моды, про какие-то тенденции, когда хотелось бы родителям нанять репетиторов, это их право. Но если ученик во время образовательного процесса будет вникать в материал, пользоваться всеми наработками, которые дает учитель, дома закреплять материал, то репетитор ему не понадобится. И есть масса этому примеров», — отметила спикер.